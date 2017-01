Erik en Johan zetten de tijd stil

VELSEN-NOORD - De stichting tot Behoud van het Torenuurwerk is de technische 'beschermengel' van talloze torenuurwerken in het land. De thuishaven van de stichting ligt in Velsen-Noord, bij een werkplaats op het terrein van Tata Steel. Technici die bij de voorganger Hoogovens werkten, bekommerden zich over oude torenuurwerken.

Door door Martin Meger - 23-1-2017, 15:21 (Update 23-1-2017, 15:21)

,,Dat was omdat de echte kennis van zaken er bijna niet meer was", vertelt Roger Tonnaer uit Hoorn, voorzitter van de stichting. ,,Het is onze uitvalsbasis." Want in den beginne, rond 1981, ging de...