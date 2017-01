Rob en Angelique zijn nieuwe beheerders ruïne van Brederode

Foto Stefan Rademaker Beheerderspaar Rob Kortekaas en Angelique Schipper.

SANTPOORT-ZUID - De nieuwe beheerders van de ruïne van Brederode zijn bekend: Rob Kortekaas (50) en Angelique Schipper (52). Half februari trekt Rob Kortekaas in de beheerderswoning op de ruïne in Santpoort-Zuid, zo laat Stichting Heerlijkheid Brederode vrijdag weten.

Door Evelien Engele - 20-1-2017, 15:17 (Update 20-1-2017, 15:45)

,,Pas nu ik mijn spullen aan het pakken ben, dringt echt tot me door dat ik op de ruïne ga wonen”, laat Rob weten.

Sinds twee weken weten hij en Angelique dat ze het nieuwe beheerdersechtpaar worden. Komende week zullen ze eerst kennis maken met de vrijwilligers en in gesprek gaan met Stichting Heerlijkheid Brederode over de toekomstplannen voordat ze hun ideeën met deze krant zullen delen.

Nieuwe beheerder Ruïne van Brederode

Een nieuwe beheerder en exploitatieplannen voor de Ruïne van Brederode in Santpoort-Zuid zijn in aantocht nu Stichting Heerlijkheid Brederode (beheer) en Stichting Monumenten Bezit (eigenaar) een overeenkomst hebben getekend. Marcel Sukel, voorzitter van Stichting Heerlijkheid Brederode, is momenteel in gesprek met kandidaten en verwacht eind januari een nieuwe beheerder in de opzichterswoning te hebben.

De keuze voor deze beheerders past volgens de Stichting ’om de ruïne voor de langere termijn goed te beheren zodat het een aantrekkelijke plek blijft voor alle bezoekers’.

Aan Rob en Angelique de taak om samen met de vrijwilligers en het bestuur aan de slag gaan met het organiseren van leuke activiteiten, het verbeteren van het groen en te onderzoeken hoe de beleving van de vaderlandse geschiedenis en Van Brederodes verbeterd kan worden.

Dat de beheerderstaak opnieuw ingevuld gaat worden, is mogelijk door de overeenkomst die ruim een maand geleden is gesloten tussen Stichting Heerlijkheid Brederode (beheer) en Stichting Monumenten Bezit (eigenaar).

Daarin is afgesproken dat Heerlijkheid Brederode voor de komende vijf jaar zorg draagt voor het beheer. Daarmee was de weg vrij voor investeringen en de zoektocht naar een nieuw beheerderspaar. Die is nu gevonden.