Groei in diefstal van bouwgereedschap

VELSEN - De politie in Noord-Holland Noord signaleert een opzienbarende groei in het aantal diefstallen van bouwgereedschap. De afgelopen maanden is dat al zeker elf keer gebeurd.

Door Susanne Moerkerk en Gerard van Engelen - 20-1-2017, 14:41 (Update 20-1-2017, 15:30)

De politie kan nog geen conclusies trekken over de achtergronden van de diefstalpiek. Ook is onduidelijk of er sprake is van een verband tussen de incidenten, die zich verspreid over een groot gebied afspelen.

„We kunnen er nog geen duidelijke conclusie aan verbinden”, zegt politiewoordvoerder Roderick de Veen eerlijk. Het overzicht geeft ook aan dat de...