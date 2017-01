Hoger beroep en kort geding in zaak directeur Stadsschouwburg Velsen

Foto archief Jacob Bron directeur Stadsschouwburg Velsen.

IJMUIDEN - Het bestuur van Stichting Stadsschouwburg Velsen gaat in hoger beroep in de zaak van de directeur van Stadsschouwburg Velsen in IJmuiden. Jacob Bron spant een kort geding aan tegen het bestuur om weer aan het werk te kunnen gaan.

Door Mitzie Meijerhof - 19-1-2017, 18:05 (Update 19-1-2017, 19:15)

Op 24 december werd de theaterdirecteur door de rechter vrijgesproken van alles wat hem ten laste werd gelegd door de stichting. Zijn arbeidsovereenkomst mocht niet worden ontbonden.

Het stichtingsbestuur legt zich niet neer bij de uitspraak en gaat in hoger beroep. Het...