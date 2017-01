Valentijnsfilmdiner ’All roads lead to Rome’ in Thalia Theater

Foto pr Still uit de film ’All roads lead to Rome’.

IJMUIDEN - Thalia Theater staat op dinsdag 14 februari in het teken van Valentijnsdag. Op deze speciale dag organiseert John van Waveren een Valentijnsdiner waarbij tussen de gangen door de, romantische, film ’All roads lead to Rome’ wordt vertoond.

Door Van onze verslaggever - 19-1-2017, 17:17 (Update 19-1-2017, 17:17)

Een verhaal vol passie, hartstocht en humor. Maggie is een gespannen, alleenstaande moeder die college geeft in New York. In een poging de banden aan te halen met haar onrustige tienerdochter Summer, besluit ze te beginnen aan een reis naar een Toscaans dorpje waar ze vroeger vaak kwam. Bij aankomst loopt ze Luca tegen het lijf, een een knappe ex-geliefde die nog steeds vrijgezel is en bij zijn 80-jarige moeder inwoont. Wanneer Summer en oma Carmen de auto van Luca stelen en naar Rome rijden, zetten Maggie en Luca de achtervolging in. Onderweg leren de twee koppels elkaar beter kennen.

Toegang: € 42,50 (sprankelend aperitief, film, driegangen Valentijnsdiner en koffie). Aperitief: 18.30 uur. Aanvang filmdiner:19.00 uur. Reserveringen: www.thaliatheater.nl Thalia Theater Breesaapstraat 52 IJmuiden.