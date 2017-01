Koken met ingrediënten uit het bos

VELSEN-ZUID - Chef-kok Huub Sleper van Villa Zomerdijk schotelt op vrijdagavond 27 januari zijn gasten een bijzonder winters diner voor. In een klein landhuis aan het water tussen Amsterdam en Haarlem is Villa Zomerdijk gevestigd. Binnen waan je je in een Oud-Engels buitenverblijf met uitzicht op het landschap van Spaarnwoude.

Door Mitzie Meijerhof - 19-1-2017, 17:11 (Update 19-1-2017, 17:12)

Bij Villa Zomerdijk is het alsof je bij de kok thuis eet. Chef-kok Huub Sleper drukt op elk gerecht uit de Italiaanse landkeuken zijn stempel. De ingrediënten voor dit diner komen van...