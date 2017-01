Motorhuis in Velserbroek

VELSERBROEK - Het Motorhuis is weer terug in Velserbroek. Nadat de autodealer ruim twee jaar geleden de deuren sloot aan de Zeilmakerstraat, is het bedrijf sinds begin deze week weer teruggekeerd op de oude locatie.

Door Evelien Engele - 19-1-2017, 16:55 (Update 19-1-2017, 16:55)

De huur van het pand in de Waarderpolder in Haarlem liep af, waarop het Motorhuis - met meerdere locaties in het hele land - besloot bepaalde afdelingen van het bedrijf terug naar het Velserbroekse bedrijfsterrein te brengen. Zo zullen er bedrijfswagens van Opel en Citroën vanuit de showroom verkocht worden en kunnen mensen er voor onderhoud van hun bedrijfswagen terecht.