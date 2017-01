Skyline havengebied veranderd

IJMUIDEN - De skyline van de Trawlerkade in het IJmuidense havengebied is 's avonds voorgoed veranderd.

Door Pieter van Hove - 19-1-2017, 13:12 (Update 19-1-2017, 13:12)

De panden van logistiek dienstverlener Kloosterboer zijn schitterend uitgelicht in het blauw. Momenteel is dat het geval met één vrieshuis van Kloosterboer, volgende week zijn alle drie panden van Kloosterboer aan de kade bij de Vissershaven uitgerust in de Kloosterboer-kleuren.

De afgelopen tijd zijn alle panden van de onderneming opgeknapt. Dit is gebeurd in het kader van het project 'revitaliseren Havengebied'. Dit is een initiatief van de...