'Tweedeling' ondernemers in Kennemerlaan IJmuiden

IJMUIDEN - Het is onduidelijk of de Kennemerlaan nog een winkeliersvereniging heeft. In december ontving een groot deel van de IJmuidense winkelstraat het bericht dat Zaakcentrum Kennemerlaan niet langer bestaat.

Harald Heijmerikx, eigenaar van bloemenwinkel Abelia en bestuurslid van de opgeheven winkeliersvereniging, benadrukt: ,,Het is ten dele opgeheven.” Verder heeft Heijmerikx geen behoefte om op de situatie in te gaan.

Winkeliers zoals Bonlite zonwering en Boeketterie Bonny bevestigen de brief te hebben ontvangen. Hierin zou staan dat de vereniging is opgeheven vanwege ’te...