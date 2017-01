Foto UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS Presentator Johnny de Mol met het boek in zijn hand en schrijver Kevin Teeuwissen (22).

VELSEN-ZUID - ,,Lieve mama en papa en mijn zusje. Jullie zijn mijn steun en toeverlaat. Zonder jullie had ik het boek nooit kunnen schrijven. Ik hou van jullie.”

Door Hanin Ballan - 17-1-2017, 19:57 (Update 17-1-2017, 19:57)

Z

o begint de boekpresentatie van Kevin Teeuwissen in Landgoed Waterland waar het programma Hotel SynDROOM wordt opgenomen. Het televisieprogramma zet mensen met het syndroom van Down of autisme in het zonnetje door hun droom waar te maken. Dinsdag was de 22-jarige Kevin uit Soest aan de beurt. Het productieteam zet schaaltjes neer met borrelnootjes, plakjes worst en blokjes kaas terwijl Kevin in een andere kamer zijn speech voorbereidt. ,,Waar zijn al die kabels die hier lagen?”, vraagt een teamlid. ,,En moeten we de camera niet hier in het midden zetten?” Ondertussen worden de lampen op de set ook al aangezet. Regisseur Tim Steenvoorden staat in de zaal en roept: ,,Ja, kom maar!”. De familie van Kevin loopt langzaam en ’verrast’ de zaal binnen. ,,Jeetje wat mooi! Gaaf hé! Het is een dik boek geworden! Even de achterkant lezen”, wordt er door verschillende personen gezegd. De camera man zoomt in op de blije gezichten. Moeder Monique Teeuwissen is trots op haar zoon. ,,Het is een kans die je anders niet zou krijgen. Als je twaalf jaar aan een boek hebt gewerkt, is dat wel bijzonder.”

Na een paar minuten kletsen wordt er hard geklapt en gejuicht, omdat de schrijver de zaal heeft betreden. Kevin neemt in zijn nette, grijze pak plaats op het podium. ,,Welkom bij de boekpresentatie van Kevin Teeuwissen” , kondigt presentator Johnny de Mol aan. Hij gaat bij Kevin staan. ,,Kevin heeft alles bedacht en alles geschreven. Van A tot Z is dit jouw verdienste.” De schrijver met het syndroom van Down valt stil. Met natte ogen raapt alle moed bij elkaar om een stukje uit zijn zelfgeschreven boek voor te lezen. De Mol vertelt over zijn ontmoeting met Kevin. ,,Als dit je niet raakt, ben je van steen. Kevin heeft dit allemaal zelf gedaan. Ik stond op het hockeyveld van mijn nichtje en ineens kwam Kevin naar mij toe om te vertellen dat hij een droom heeft.” Kevin omschrijft zijn boek Avonturen van Karel Jansen: ,,Het gaat over de echte wereld zoals verliefd zijn. Maar ook over fantasie. Ik haal mijn inspiratie van televisie, zoals Nickelodeon en Disney Channel. Ik heb dit boek geschreven, omdat ik mijn gevoel dan kan uiten.” Hij vervolgt: ,,Ik wist niet dat mijn familie zou komen. Zo’n grote groep had ik niet verwacht. Ik voel me beroemd.” Zijn zus Demi (18) bevestigt: ,,Kevin kijkt soms televisie en zegt dan ’daar hoor ik tussen’. Hij zei vandaag ’dat ik nu beroemd ben, betekent niet dat ik minder van jullie houd’. We zijn vier handen op één buik.”

Het eerste boek wil de auteur aan zijn ouders en zus overhandigen. ,,Ik hou van jullie”, zegt hij met een geëmotioneerde stem. Zijn zus knuffelt hem. ,,Ik ben heel trots op je.” De presentator voegt toe: ,,Je hebt de mensen flink wat tranen bezorgd.”

Vanaf 29 maart wordt Hotel SynDROOM iedere woensdag uitgezonden om 20.30 uur op RTL4.