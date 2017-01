Omgevingsdienst onderzoekt stank in Velsen en Beverwijk

flickr.com

VELSEN - Vanuit Velserbroek, Santpoort-Noord, Driehuis en IJmuiden komen klachten binnen over stinkende lucht.

Door Susanne Moerkerk - 17-1-2017, 9:20 (Update 17-1-2017, 11:02)

Omgevingsdienst IJmond zegt de klachten over de stank, die de een omschrijft als chloor en de ander als verbrand plastic, te onderzoeken.

Woordvoerder Egon van Zon van de omgevingsdienst zegt tientallen klachten uit Velsen te hebben ontvangen en dat vanuit Beverwijk nu ook een klacht is gekomen.

Van Zon denkt dat de stank wel eens te maken kan hebben met de stroomstoring die Amsterdam dinsdagmorgen trof. ,,We hebben contact met de omgevingsdienst Noordzeekanaal. Daar zijn ook klachten en gezien de wind, die vanuit de richting Amsterdam komt is het mogelijk. Bij stroomuitval bij industrie en bedrijven, moeten ze een melding naar de omgevingsdienst doen als er mogelijk stoffen vrij komen bij de stroomstoring. Of dat zo is wordt nog onderzocht.’’

Van Zon heeft op dit moment geen aanleiding om te adviseren ramen en deuren gesloten te houden.

De gemeente Velsen zoekt de oorzaak van de stank ook rond Amsterdam, laat het op Facebook weten. ,,Vermoedelijk komt de stank door een storing in luchtbehandelingssystemen van bedrijven in het Westelijk Havengebied van Amsterdam. Dit na de stroomstoring van vanmorgen in Amsterdam en omgeving. De wind staat richting de IJmond maar de stanklucht blijft hangen doordat het bijna windstil en heiig is. Er wordt op dit moment gemeten. De vaste meetpunten laten geen afwijkende waarden zien. Er worden geen te hoge concentraties gevaarlijke stoffen gemeten. De brandweer blijft de situatie in de gaten houden.’’