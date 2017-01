Velsertunnel gedeeltelijk afgesloten wegens werkzaamheden

Foto: Hans Bomvliet

VELSEN-ZUID - De Velsertunnel, die maandagochtend na negen maanden renovatie is heropend, is vanaf 20.00 uur gedeeltelijk gesloten. Volgens de ANWB worden er in de nacht van maandag op dinsdag werkzaamheden uitgevoerd.

Door Internetredactie - 16-1-2017, 18:35 (Update 16-1-2017, 19:10)

Het verkeer zal geen last hebben van de werkzaamheden, verzekert Rijkswaterstaat.

De Velsertunnel werd maandagochtend officieel geopend door minister van Infrastructuur Melanie Schultz. Eerder op de ochtend mocht er al verkeer door de tunnel.

De eerste dag van de genoveerde Velsertunnel verliep niet zonder problemen. De tunnel moest drie keer dicht vanwege een te hoge vrachtwagen.