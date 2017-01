Tenten oplappen met tape

FOTO AFP Migranten op Lesbos steken in de sneeuw een vuurtje aan om zichzelf warm te houden.

VELSERBROEK - In elkaar geklapte tenten en doorweekte spullen: vluchtelingenkamp Moria heeft een zware sneeuwperiode moeten doorstaan. De Velserbroekse Anne Dinkelman (20) is namens een hulporganisatie al bijna vijf maanden gestationeerd op het Griekse eiland Lesbos. Begin december vertelde ze over een grote brand in het kamp. Op dit moment is er wateroverlast door gesmolten sneeuw. Toch denkt Dinkelman nog niet aan terugkomen.

Door Hanin Ballanh.ballan@hollandmediacombinatie.nl - 16-1-2017, 16:02 (Update 16-1-2017, 16:02)

Hoe is de situatie nu?

,,Het heeft de afgelopen tijd veel gesneeuwd, waardoor tenten scheurden of in elkaar klapten. De...