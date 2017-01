Problemen bij heropening Velsertunnel [video]

IJMOND - De Velsertunnel is sinds maandagochtend vijf uur weer open voor verkeer. De tunnel was negen maanden dicht voor een grondige renovatie. De start verliep niet vlekkeloos. De tunnel was even dicht vanwege een te hoge vrachtwagen en een storing met verkeerslichten.

Rond kwart voor acht ging de tunnel in de richting van Alkmaar weer dicht. De tunnel werd tijdens de renovatie verhoogd om de toegang voor het vrachtverkeer te verbeteren. Echter blijft de toegestane hoogte vier meter. Bij te hoge vrachtwagen gaan de verkeerslichten op rood en wordt het voertuig eruit gepikt.

Foto: Ko van Leeuwen OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De openingshandeling vindt plaats na de spits, rond elf uur. Dan trekt een stoet oldtimers in optocht door de gerenoveerde tunnel. Minister Melanie Schultz van Haegen is ook aanwezig. De feestelijke heropening is na een toespraak en een vraaggesprek met Jan Hendrik Dronkers (Rijkswaterstaat), Ronald Vennik (wethouder Verkeer en Vervoer gemeente Velsen) en Ton van der Scheer, voorzitter ondernemersvereniging IJmond.