’Winnen van water is niet zo vanzelfsprekend’

Foto PR Elsbeth Blomjous in drinkwaterproductiebedrijf Jan Lagrand in Heemskerk.

VELSERBROEK - Drinkwater uit de kraan: het lijkt zo vanzelfsprekend dat geen mens erbij stil staat. ,,Maar zo vanzelfsprekend is het winnen van water bepaald niet”,zegt programmamanager Elsbeth Blomjous van waterbedrijf PWN.

Door Kees de Boer - 15-1-2017, 16:00 (Update 15-1-2017, 16:00)

,,Het gaat om enorme hoeveelheden. Per jaar zuivert PWN 24 miljoen kubieke meter water uit het IJsselmeer tot drinkwater. Dankzij de nieuwste, innovatieve technieken. Het gezuiverde water legt een lange weg af naar de kraan. Dat gebeurt via maar liefst 10.000 kilometer aan ondergrondse leidingen, pompen, zuiveringsinstallaties en infiltratiegebieden in...