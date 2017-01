Auto in het water, bestuurder verdwenen

IJMUIDEN Een bijzonder gezicht in de haven van IJmuiden zondagochtend. Een bestuurder van een grijze Audi liet zijn voertuig achter nadat hij het water in was gereden.

Door Internetredactie - 15-1-2017, 10:21 (Update 15-1-2017, 10:21)

De brandweer kwam ter plaatse en het voertuig zal door een kraan uit het water worden getakeld.

Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd en hoe lang het voertuig er al ligt. Van de bestuurder ontbreekt nog ieder spoor.