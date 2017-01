Snackbar aan Kennemerlaan in IJmuiden overvallen

Ko van Leeuwen OLYMPUS DIGITAL CAMERA Bekijk Fotoserie

IJMUIDEN - De snackbar aan de Kennemerlaan in IJmuiden is zaterdagavond rond 20.30 uur overvallen.

De politie is ter plaatse. Het is niet bekend of de overvaller is aangehouden.

Later meer