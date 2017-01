Politie houdt twee potentiële inbrekers aan in Velsen-Zuid

VELSEN-ZUID - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag twee mannen in Velsen-Zuid aangehouden die in het bezit waren van inbrekersgereedschap.

Rond 00.30 uur zag de politie een grijskleurige Opel Corsa over de Meervlietstraat rijden, meldt de politie IJmond op Facebook.

Zij controleerden de auto en troffen inbrekersgereedschap in de auto aan. Eén van de twee rende weg en verstopte zich elders in de wijk.

Vervolgens werd een Burgernetactie opgezet om de man te vinden. Na enige tijd heeft politie de man alsnog kunnen aanhouden. Ook de andere man werd aangehouden. Het inbrekersgereedschap werd voor sporenonderzoek in beslag genomen.

Met de aanhouding van deze twee mannen heeft de politie mogelijke inbraken binnen de gemeente Velsen voorkomen.