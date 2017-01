Vlaggetjesdag goed voor imago populair visje

IJMOND - Goed idee van de organisatie van het Havenfestival IJmond om het tweedaags evenement op 17 en 18 juni te laten plaatsgrijpen, zo ongeveer gelijk met de komst van de eerste Hollandse Nieuwe.

Door Pieter van Hove - 12-1-2017, 13:37 (Update 12-1-2017, 13:37)

Want hierdoor, zo is de verwachting, keert de sfeer van Vlaggetjesdag terug in de haven van IJmuiden. Maar wat is dat precies, Vlaggetjesdag. Iets met vlaggen op vissersboten. Maar waarom?

Haring

,,Vlaggetjesdag is nu misschien een beetje oubollig’’, stelde oud-IJmuidenaar Huib Stam ooit in zijn vuistdikke boek ’Haring’, de Bijbel...