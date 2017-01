Bijna 3500 stemmen uitgebracht op IJmonder van het Jaar

IJMOND - In de verkiezing IJmonder van het Jaar 2016 zijn tot nu toe bijna 3500 stemmen uitgebracht. Stemmen kan nog steeds. Breng je stem hier online uit. Of knip de bon uit de krant van donderdag en lever ’m in bij IJmuider Courant, Kennemerlaan 56 in IJmuiden.

Door Annemiek Jansen - 12-1-2017, 7:00 (Update 12-1-2017, 7:00)

Op dit moment zou de gemeente Beverwijk goed vertegenwoordigd zijn op de finaleavond, 6 februari in het Kennemer Theater in Beverwijk, van de jaarlijkse verkiezing die georganiseerd wordt door Dagblad Kennemerland en IJmuider Courant.

De Beverwijkers Peter van den Bos, van het jaarlijkse kerstdiner voor ouderen, en Jacky de Vries die iedereen een podium biedt, hebben ieder ruim 300 stemmen en daarom zouden ze allebei een van de zes finaleplekken verdienen.

De derde plek is voor de Wijk aan Zeese organisator Lia Heydenreich die bijna 400 stemmen heeft bemachtigd.

Onveranderd

De twee kandidaten met de meeste stemmen zijn, sinds zaterdag onveranderd, Marianne Stok uit IJmuiden en Piet van Zijl uit Heemskerk. De IJmuidense die zich inzet voor de minima, en de Heemskerkse ADO’20-man hebben allebei meer dan 400 stemmen. Onderling scheelt dat een paar stemmen. Maar in de publieksronde gaat het niet om de meeste stemmen, het gaat erom de finale te halen. Daarom is de zesde plek altijd spannend. Op dit moment is die in handen van Whera Does uit IJmuiden die zieke en zwakke dieren opvangt. Zij heeft iets meer dan 300 stemmen.

Om kans te maken op die zesde plek moeten de ambassadeurs van de overige tien kandidaten nog wel even aan de bak. Ze hebben tot 26 januari de tijd om stemmen te vergaren. Het verschil op dit moment tussen Whera en de huidige nummer zeven, Hiske Brouwer uit Uitgeest, is tachtig stemmen. De directeur van het Pieter Vermeulen Museum heeft wel meer dan 200 stemmen, evenals Elly Durge uit Wijk aan Zee. De rest zit onder die grens.