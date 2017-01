Politie zoekt naar inbrekers in omgeving Keetberglaan in IJmuiden

Foto: Dennis Gouda

IJMUIDEN - De politie heeft woensdagavond inbrekers op heterdaad betrapt in de omgeving van de Keetberglaan in IJmuiden. Ze zijn op de vucht geslagen en niet meer gevonden.

Door Internetredactie - 11-1-2017, 18:21 (Update 11-1-2017, 19:14)

Er was een burgernetmelding uitgedaan in de zoektocht naar de verdachten. Die werd later weer ingetrokken.