Laatste schakel herinrichting Lange Nieuwstraat

foto united photos/Paul Vreeker Werkzaamheden op de kruising Lange Nieuwstraat met Zeeweg.

IJMUIDEN - De herinrichting van de Lange Nieuwstraat is bijna rond.

De laatste schakel - de kruising Zeeweg en Lange Nieuwstraat - wordt de komende maanden gerealiseerd. Hier staan grote veranderingen op stapel. Als de bouwhekken over twee maanden verdwijnen, is er een extra ’tak’ aan de kruising toegevoegd. Vanuit de PJ Troelstraweg komt straks de snelbus de winkelstraat op rijden. Over deze nieuwe toegangsweg, die niet voor het overige verkeer is, komt nog een poort te staan. Ook krijgt de kruising...