Velsense scholen op jacht in Beverwijk

Wervingsposter voor de scholenmarkt in de noordelijke IJmond.

BEVERWIJK - Zes middelbare scholen uit Velsen jagen al een jaar of twee actief op groep 8-leerlingen aan de andere kant van het Noordzeekanaal. De scholen hebben hiertoe twee maal het Kennemer Theater afgehuurd om leerlingen te ontvangen op een ’scholenmarkt’, waarvoor de scholen uit Beverwijk en Heemskerk niet waren uitgenodigd. Ook wordt er via reclames in bioscoop Cineworld geworven.

Door Bart Vuijk - 11-1-2017, 7:00 (Update 11-1-2017, 7:00)

Voor de scholenmarkt in het Kennemer Theater hebben de zes scholen een affiche gemaakt, met daarop de teksten: ’Velsen, dichterbij dan je...