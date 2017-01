Aantal meldingen over vuurwerkoverlast zijn dit jaar flink gedaald

VELSEN - Het aantal meldingen over vuurwerkoverlast is gehalveerd. Het is een van de cijfers die gemeente Velsen bekend heeft gemaakt over het verloop van oudejaarsnacht.

Door Hanin Ballan en Evelien Engele - 11-1-2017, 7:00 (Update 11-1-2017, 7:00)

Waren er tijdens de jaarwisseling in 2014/2015 nog 166 meldingen na overlast door vuurwerk, het jaar daarna was dat gehalveerd tot 177 meldingen en afgelopen jaarwisseling nog eens gedaald tot 30 meldingen.

Net als voorgaande jaren waren er afgelopen jaar geen geweldsincidenten. Wel heeft de politie één aanhouding verricht terwijl dat vorige twee jaren niet het geval...