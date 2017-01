Dolf Schelvis: ’Als ik oud leerlingen op het podium zie doet dat heel veel met me’

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Dolf Schelvis zit met regelmaat in Stadsschouwburg Velsen om oud leerlingen te zien optreden.

IJMUIDEN - Ontelbaar veel leerlingen heeft Dolf Schelvis als docent muziek aan het Ichthus Lyceum in zijn lokaal gehad. Zo’n vijfentwintig leerlingen maakten van hun passie hun hobby dankzij Dolf.

Door Mitzie Meijerhof - 9-1-2017, 21:53 (Update 9-1-2017, 22:14)

Hij werd geboren in Velsen-Noord waar hij tot zijn twaalfde jaar bleef. ,,Als mijn ouders me niet konden vinden wisten ze waar ik uithing, namelijk bij de buurman. Ik zal een jaar of drie geweest zijn als hij accordeon spelen ging spelen dat vond ik fantastisch en ging er heen.’’

Later verhuisde de...