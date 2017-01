Bovenbouw basisschool De Westbroek wint Sneeuwspelen bij SnowPlanet

United Photos/Toussaint Kluiters Davey Turkstra trekt het winnende lootje uit de redactievaas.

VELSEN-ZUID - De bovenbouwleerlingen van basisschool De Westbroek uit Velserbroek zijn de winnaars geworden van een dagje sneeuwspelen bij SnowPlanet.

Door Mitzie Meijerhof - 9-1-2017, 17:06 (Update 9-1-2017, 17:36)

Traditiegetrouw houdt deze krant rond kerst een inzamelingsactie voor Voedselbank Velsen. Velsenaren brengen hun kerstpakket of stellen er een samen voor de voedselbank. Honderdnegentig pakketten werden bij de redactie afgeleverd. Ook scholen werd gevraagd een steentje bij te dragen, om de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank iets extra te geven rond kerst en oud en nieuw.

Davey Turkstra, van SnowPlanet koppelde net als vorig jaar een dagje Sneeuwspelen aan de kerstpakkettenactie. Afgelopen maandag, de eerste dag na de vakantie trok Turkstra het winnende lootje. De leerlingen van de bovenbouw gaan de sneeuw in. Directeur Eric Boeijenga is blij verrast al weet hij eigenlijk niet meer wat er nou te winnen viel. ,,We hebben meegedaan omdat we het een goed initiatief vinden. Het gaat ons vooral om de bewustwording van de kinderen. Dat het niet altijd vanzelfsprekend is dat je lekker kunt eten. Dus hebben we de actie besproken in de klas en bedachten we: ’Wij lekker eten, zij lekker eten’.

In de gang staan twee vitrines daar konden de leerlingen iets in doen voor in een voedselpakket. Het werd zoveel dat we zes enorme dozen konden vullen. Ook de opbrengst van de collecte van onze kerstviering is naar Voedselbank Velsen gegaan. Het was goed eraan mee te doen en ontzettend leuk dat het lootje van onze bovenbouw is getrokken. Wat een ontzettend leuke verrassing.