Nieuwe schoolgidsen in aantocht

foto IVN Sommige kinderen zien voor het eerst de zee tijdens een rondleiding door Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

VELSEN - Jaarlijks bezoeken maar liefst duizend leerlingen van zestig verschillende basisscholen uit Velsen en omgeving het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen, begint binnenkort een nieuw opleidingsprogramma voor schoolgidsen.

Door Evelien Engelee.engele@hollandmediacombinatie.nl - 9-1-2017, 15:45 (Update 9-1-2017, 15:45)

,,We willen voorkomen dat mensen die gids zouden willen worden zich laten tegenhouden door de angst dat ze denken te weinig over de natuur te weten”, moedigt Masja Gielstra, vrijwilligersconsulent bij IVN Noord-Holland, nieuwkomers aan. ,,We willen mensen juist vertrouwen geven dat ze dit kunnen. Wij geven...