Inbraak bij scouting De IJmondtrekkers in IJmuiden

IJMUIDEN - Bij scoutinggroep De IJmondtrekkers aan de Heerenduinweg in IJmuiden is in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken. De politie onderzoekt de zaak.

Door Jan Balk - 9-1-2017, 14:47 (Update 9-1-2017, 15:30)

De scoutinggroep schrijft op zijn website dat het alarm afging en de mensen vervolgens zo snel mogelijk naar het clubhuis gingen. Bij aankomst waren de inbrekers al verdwenen.

Nadat er aangifte was gedaan, is het gebouw provisorisch afgesloten. De politie heeft zondag sporenonderzoek gedaan en mogelijk bewijsmateriaal meegenomen.

Het ziet er niet naar uit dat er spullen zijn meegenomen. Maar er is wel veel materiële schade.

