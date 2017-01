Matthijs Büchli vestigt baanrecord Zesdaagse

SANTPOORT-ZUID - Baanwielrenner Matthijs Büchli heeft zaterdagavond het baanrecord op de Zesdaagse van Rotterdam in Ahoy verbroken. De renner uit Santpoort-Zuid legde een rondje van 200 meter af in 10.211 seconden. Daarmee verbrak hij het record van Jeffrey Hoogland.

Hoogland had het record vorig jaar afgepakt van zevenvoudig Olympisch kampioen Chris Hoy. Op de tribunes werd dan ook veel gesproken over de vraag of Hoogland zijn eigen record van 10.273 kon aanscherpen. Dat lukte niet. Matthijs Büchli, winnaar van Olympisch zilver op de keirin in Rio de Janeiro, dook er vervolgens wel onder.

De 35e Zesdaagse van Rotterdam duurt nog tot en met dinsdag. Het is het grootste overdekte wielerevenement van Nederland.