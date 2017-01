Einde aan begrip in Velsen-Noord

VELSEN-NOORD - Op oudejaarsavond was het druk en gezellig. Werd er gelachen en geproost op het nieuwe jaar. Amper een week later biedt het onderkomen van het voormalige café De Grote Hout aan de Grote Hout of Koningsweg in Velsen-Noord een desolate indruk.

Door Pieter van Hove - 6-1-2017, 16:20 (Update 6-1-2017, 17:01)

De barkrukken zijn verdwenen, de toog is weg. Aan de muur hangt moederziel alleen een gitaar. Plus enkele klokken.

,,Ik heb er wel moeite mee”, zegt Ron Nobels. Jarenlang was de Velsennoorder eigenaar van de ’woonkamer van het dorp’, zoals...