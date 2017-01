Gratis strandtaxi voor minder validen

Foto Fokke Zaagsma IJmuiderstrand.

IJMUIDEN AAN ZEE - Voor het eerst kunnen minder validen de vloedlijn op het IJmuiderstrand van dichtbij meemaken. En dat zonder moeite of belemmering.

Door Hanin Ballan h.ballan@hollandmediacombinatie.nl - 6-1-2017, 14:52 (Update 6-1-2017, 15:16)

,,We willen minder valide mensen ook toegang geven tot het strand”, zegt bedrijfsleider Jos Meirmans van Paviljoen Noordzee over het nieuwe initiatief. Met gemeente Velsen zorgt hij ervoor dat minder mobiele mensen voortaan het zeewater bij wijze van spreken kunnen aanraken.

Het zand is namelijk belemmerend voor mensen in een rolstoel of scootmobiel. De IJmuidense Coby van der Plas...