Velsenaren mishandeld in Beverwijk

BEVERWIJK - Een 23-jarige Velsenaar is in de nieuwjaarsnacht op de Glenn Millerlaan in Beverwijk van zijn fiets getrokken en aan alle kanten geschopt en gestompt. Ook zijn vrouw werd mishandeld. De politie zoekt getuigen van de mishandeling.

Door Internetredactie - 6-1-2017, 13:58 (Update 6-1-2017, 14:05)

Vrijdag maakte de politie het incident pas bekend.

Het stel kwam rond 4 uur vanuit de richting van de Citadel. Naast de weg stonden vier of vijf mannen die aan het schreeuwen waren. Toen de slachtoffers voorbijfietsten, probeerden de mannen ze uit te dagen.

Toen de 23-jarige daarop reageerde, kwamen de mannen hem achterna om hem en zijn vrouw te mishandelen. De daders liepen enige tijd later weg, maar keerden terug om de man nogmaals te mishandelen.

De fiets van het mannelijke slachtoffer raakte beschadigd.

Wie wat heeft gezien, kan contact opnemen met de politie.