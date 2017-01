IJmuidenaar is politie- en brandweerman: ’Je weet nooit wat je te wachten staat’

IJMUIDEN - Politieagent en brandweerman: Rick Klauwers is het allebei. Overdag houdt de IJmuidenaar de straten in Amsterdam veilig, in de avonduren staat hij in zijn eigen regio klaar om uit te rukken als lid van de vrijwillige brandweer.

Door Gwendelyn Luijk - 5-1-2017, 19:10 (Update 5-1-2017, 19:33)

Dat klinkt als een kinderwens die uitkomt en voor een deel is dat het ook. ,,Al zolang ik mij kan herinneren wilde ik brandweerman worden, maar over de politie had ik het eigenlijk nooit”, vertelt Rick in de brandweerkazerne aan de Eenhoornstraat in...