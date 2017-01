’Slangenmens’ Rensenbrink: 'Ik heb geen hoge pet op van huidige voetbal'

Foto Heleen Vink Rob Rensenbrink

VELSEN-ZUID/OOSTZAAN - Rob Rensenbrink, voetbalheld uit de jaren zestig en zeventig, is zaterdag eregast op de Voetbalbeurs in het Rabobank IJmond-stadion in Velsen-Zuid.

Door Kees de Boer - 4-1-2017, 17:02 (Update 4-1-2017, 17:29)

Bezoekers krijgen uitgebreid de tijd om herinneringen met de inmiddels 69-jarige coryfee op te halen.

Wie was Rob Rensenbrink en hoe vergaat het hem nu? Deze krant zocht hem op in zijn woonplaats Oostzaan.

Rensenbrink (69) lijdt aan PSMA, een afgeleide van de ernstige spierziekte ALS. ,,Drie jaar geleden werd het bij me geconstateerd”, zegt de oud-voetballer. ,,Mijn vrouw ontdekte op...