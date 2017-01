’Hij komt niet’, dacht bruid

Foto George Stoekenbroek Leo en Tiny de Winter waren op 29 december zestig jaar getrouwd.

JULIANADORP - Bij-na, bijna was de trouwdag van Leo en Tiny de Winter op 29 december 1956 in het ’ijs’ gevallen.

Door Bo-Anne van Egmond b.van.egmond@hollandmediacombinatie.nl - 4-1-2017, 19:00 (Update 4-1-2017, 20:26)

Doordat er in de nacht ervoor ruim twintig centimeter sneeuw was gevallen, kon de Haarlemmer een ruim uur te laat pas bij zijn geliefde in IJmuiden komen. ,,Het had gevroren dat het kraakte, en in die tijd waren de manieren van wegen schoonmaken nog niet zo modern...’’, vertelt Leo (nu 80).

Tiny (nu 83): ,,Ik dacht: hij komt niet.’’

Dat dachten ze bij...