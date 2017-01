Beeckestijn dacht dat uurwerk bezit was

VELSEN-ZUID - Vereniging Hendrick de Keyser (VHK), sinds 2007 eigenaar van Buitenplaats Beeckestijn, wist niet dat gemeente Velsen nog steeds eigenaar is van het in 1983 geschonken torenuurwerk.

Door Evelien Engele - 4-1-2017, 12:51 (Update 4-1-2017, 12:51)

Lisette Knulst, hoofd huurzaken van VHK, reageert verrast op het bericht dat het uurwerk geen eigendom blijkt te zijn en dat het dus niet zomaar vervangen kan worden. ,,We hebben een waslijst aan onroerende zaken die meegegaan zijn”, probeert Knulst de onwetendheid te verklaren. Ze is voornemens in overleg met gemeente Velsen te gaan....