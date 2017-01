Film ’Toni Erdmann’ in Witte Theater

Foto AP Sandra Huller als Ines, Peter Simonischek als Winfried.

IJMUIDEN -

Door Mitzie Meijerhof - 3-1-2017, 14:54 (Update 3-1-2017, 14:54)

’Toni Erdmann’ is een bitterzoete tragikomedie over een vader die tijdens een spontaan bezoek aan zijn dochter, merkt hoe ongelukkig zij eigenlijk is. Hij vindt het tijd om in te grijpen, op zijn eigen clowneske manier.

Winfried is een gescheiden en gepensioneerd leraar. Met vreemde grapjes, pruiken en valse tanden verrast hij graag zijn omgeving. Zijn dochter Ines, een succesvolle zakenvrouw, woont in Boekarest en ziet hij vrijwel nooit. Als Winfrieds hond overlijdt, besluit hij onaangekondigd zijn dochter te verrassen...