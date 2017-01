Insluiping bij woning aan De Noostraat in IJmuiden

IJMUIDEN - Bij een woning aan De Noostraat in IJmuiden heeft zondagochtend rond 5 uur een insluiping plaatsgevonden.

Door Internetredactie - 3-1-2017, 13:47 (Update 3-1-2017, 13:47)

De bewoonster hoorde iemand in haar woning lopen. Ze dacht dat dit haar zoon was. Zij riep naar hem, maar kreeg geen reactie.

Toen de vrouw de stappen bleef horen, ging ze kijken. Ze zag nog net de gordijnen voor de achterdeur dichtgaan. De achterdeur hoorde ze dichtklikken.

De bewoonster zag iemand wegrennen toen ze de deur opendeed. Haar zoon bleek al in bed te liggen.

Vermoedelijk was de achterdeur nog los. De man was tussen de 1.70 en 1.75 meter lang en had een slank postuur. Hij droeg een zwarte jas met een zwarte capuchon en een zwarte broek.

Wie wat gezien heeft, kan contact opnemen met de politie.