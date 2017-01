Naamswijziging Alzheimercafé

VELSEN - Hoewel de titel Alzheimercafé bij veel mensen tot de verbeelding spreekt, roept het in sommige kringen andere associaties op.

Door Joan Voormeer - 2-1-2017, 19:39 (Update 2-1-2017, 19:39)

Vaak heeft dit te maken met religie of cultuur. De afdeling Midden-Kennemerland van Alzheimer Nederland heeft daarom besloten met ingang van 1 januari 2017 de naam Alzheimer Trefpunt te gaan gebruiken.

Het Alzheimer Trefpunt is een bijeenkomst waar in een ongedwongen sfeer kan worden gesproken over de ervaringen en de problemen die dementie met zich meebrengt. Er is altijd volop gelegenheid vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Het programma voor het voorjaar van 2017, waaronder die van Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest, is te vinden op de website van Alzheimer Nederland.