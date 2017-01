Velsenaar voor rechtbank om geweld tegen 74-jarige moeder

HAARLEM/VELSEN-ZUID - Een 49-jarige Velsenaar die ervan wordt verdacht zijn moeder vorig jaar herfst zó zwaar te hebben mishandeld dat zij in levensgevaar raakte, moet donderdag voor de rechtbank in Haarlem komen.

Door Carlo Nijveen - 2-1-2017, 14:49 (Update 2-1-2017, 14:49)

Het incident speelde zich op 11 oktober ’s nachts af in een huis aan ’t Kaetie in Velsen-Zuid, waar de moeder en zoon woonden. De verdachte, die psychisch erg in de war zou zijn geweest, belde op een gegeven moment naar verluidt zelf de politie. Toen agenten arriveerden, was het...