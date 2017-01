Halt-jeugd ruimt niet langer vuurwerk op

VELSEN - De tijd dat jongeren die rond de jaarwisseling naar Halt zijn doorgestuurd in het nieuwe jaar de vuurwerkresten moeten opruimen, is voorbij. De werkstraf is niet effectief.

Door Evelien Engele - 2-1-2017, 13:31 (Update 2-1-2017, 13:31)

,,Het effect van een werkstraf is niet zo hoog”, licht de communicatiemedewerker van bureau Halt toe. ,,Meer confronterend is het wanneer een jongere zijn excuses moet aanbieden aan het slachtoffer. En dan geen mompelend ’sorry’, maar een echt gesprek.” Ook het terugbetalen van de schade kan tot de straf behoren en dat kan...