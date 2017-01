Hindernisloop door skihal

VELSEN-ZUID - Op 1 januari naar het IJmuider strand of naar de Westbroekplas gaan om met een duik het nieuwe jaar in te luiden: het waren opties. Maar je kon op nieuwjaarsdag ook naar Snowplanet om over een ijskoud parcours te rennen. Gisteren deden zo’n dertig mensen mee aan de eerste versie van een hindernisloop door de skihal.

Door Kees de Boerredactie@ijmuidercourant.nl - 1-1-2017, 16:10 (Update 1-1-2017, 16:10)

De tienjarige Nikki uit IJmuiden heeft er vooraf zin in. ,,Ik hou van gekke dingen”, zegt ze enthousiast. ,,Dit is heel anders dan een...