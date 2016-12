’Maar we hebben toch al een mooi huis?’

Foto Hanin Ballan Lizzy Buis en Bianca Veldman.

Met Bianca Veldman (39) en dochter Lizzy Buis (14) gaat het naar eigen zeggen ’hartstikke goed’.

Door Hanin Ballan - 30-12-2016, 15:45 (Update 30-12-2016, 15:45)

,,We zijn op dit moment erg gelukkig en zijn blij met wat we hebben”, vertelt Bianca. Ze zijn niet materialistisch ingesteld, maar zou met een miljoen wel van een zonnige vakantie gaan genieten. ,,En samen shoppen! Ook zouden we een mooi huisje kopen.” Lizzy reageert: ,,Maar we hebben toch al een mooi huisje?” Haar moeder lacht en zegt: ,,Ja, maar dit is een huurhuis.” De rest van het geld houden ze apart, want volgens Bianca gaat ’een miljoen gauw op’. Bianca’s voornemen: ,,Lizzy gaat haar best doen op school, of dat nou een voornemen is of niet.”