’Screenshots van mijn banksaldo naar ex sturen’

Foto Hanin Ballan Jasper Luster en Lisa Boelsma.

,,Ik zou de staatsschuld afbetalen”, grapt Jasper Luster (24).

Door Hanin Ballan - 30-12-2016, 15:44 (Update 30-12-2016, 15:44)

,,Nee hoor, ik zou groter gaan wonen, een nieuwe auto nemen en de hypotheek van mijn ouders afbetalen. Oh en ik zou screenshots nemen van mijn banksaldo en naar mijn exen sturen”, lacht hij. Zijn vriendin Lisa Boelsma (20) heeft ook al plannen als ze de loterij wint: ,,Eerst mijn propedeuse halen en mijn studie afmaken. Daarna zou ik gaan reizen en een huis kopen. Ik blijf dan wel werken, anders ga ik me vervelen. Verder heb ik er niet echt over nagedacht. Een leven zonder zorgen zou fijn zijn”, vertelt ze.

Jasper heeft zich voorgenomen om in het nieuwe jaar met oude vrienden af te spreken.