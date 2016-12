’Gezond zijn en genieten van mijn pensioen’

Foto Hanin Ballan Lotte van Walstijn en Willem Jongsma.

Willem Jongsma (65): ,,Mijn familie woont in Canada en ik ben daar al eens geweest. Die reis zou ik graag over willen doen.

Door Hanin Ballan - 30-12-2016, 15:44 (Update 30-12-2016, 15:46)

Met veel geld zou ik mijn huis ook willen opknappen: er moet wat gebeuren aan de keuken en badkamer. De auto is ook wel aan vervanging toe.” Zijn vrouw Lotte van Walstijn (52) is het daarmee eens en voegt toe: ,,We zouden familie, vrienden en kennissen die het wat minder hebben ook iets geven.” Willem knikt en vertelt over zijn goede voornemen: ,,Ik wil gezond blijven. In het nieuwe jaar word ik aan mijn knie geopereerd dus ik hoop goed te herstellen. Ook wil ik genieten van het leven. Ik ben namelijk net met pensioen gegaan.”