Iskes breidt zich uit over Europa

IJMUIDEN - Sleepbedrijf Iskes Towage and Salvage uit IJmuiden gaat zijn activiteiten in Europa uitbreiden. Met ingang van januari begint de onderneming havensleepdiensten in de havens van Lissabon (Portugal) en het Duitse Lübeck.

Door Pieter van Hovep.van.hove@hollandmediacombinatie.nl - 30-12-2016, 12:23 (Update 30-12-2016, 12:46)

In beide havens zet Iskes een eigen sleepboot in, respectievelijk de Sirius en de Arion. In Lissabon betreft het een joint-venture met het locale Rebonave. Naam van het samenwerkingsverband is Port Towage Lisbon met vijf sleepboten, inclusief de Sirius (bouwjaar 1977) die geheel is opgeknapt.

Zo heeft het vaartuig nieuwe...