Nominatie IJmonder van het Jaar: Paula Blom

Archieffoto Paula Blom met twee clowns in het ’t Mosterdzaadje.

SANTPOORT-NOORD - Paula Blom, sinds 1983 de drijvende kracht achter concertpodium ’t Mosterdzaadje in Santpoort-Noord, is de laatste van zestien genomineerden van de verkiezing IJmonder van het Jaar.

'Dit alles houdt Paula in stand zonder subsidies'

Pianist Patrick Hopper is ambassadeur van de vrouw die van het oude kerkje in Santpoort-Noord een cultureel centrum maakte.

,,Intussen treden er de groten der aarde op, naast musici die nog hun eerste stappen zetten in hun professionele carrière. Paula is gastvrouw bij twee concerten per week het hele seizoen door. Het maakt niet uit wie je bent, iedereen is welkom en voelt zich meteen thuis. Musici komen van heinde en ver om er op te treden en het culturele aanbod is zeer divers. Van klassiek tot modern, van volksmuziek tot opera. Bovendien is ’t Mosterdzaadje ook een expositieplek voor kunst van lokale schilders en fotografen. Dit alles houdt Paula in stand zonder subsidies, maar wel met een enthousiast team van vrijwilligers.’’

,,’t Mosterdzaadje vervult een onmisbare culturele rol in IJmond. Toen ze ooit de prijs ’De Olifant’ won, besloot Paula regionale basisscholen te trakteren op schoolconcerten om de kinderen kennis te laten maken met live muziek.

Het afgelopen jaar is voor Paula verschrikkelijk zwaar geweest door persoonlijke redenen. Toch heeft zij ondanks alles besloten om door te gaan met concerten en activiteiten. ’t Mosterdzaadje is wel eens onderscheiden, maar volgens mij is Paula nooit persoonlijk in het zonnetje gezet voor haar toewijding en passie voor cultuur in de IJmond. IJmonder van het jaar? IJmonder van de eeuw!’’

,,Ik ken Paula sinds de jaren negentig toen ik als pianostudent belde om voorzichtig te vragen of ik misschien een concert mocht geven. ’Tuurlijk’, riep Paula door de telefoon, ’wanneer wil je komen?’ Ik viel bijna van mijn stoel, want zo’n antwoord kreeg ik nergens. Inmiddels ben ik webmaster van ’t Mosterdzaadje wat ik met erg veel plezier doe. Ik heb nooit spijt gehad van dat telefoontje.’’