Velsenaar geeft gul

Cartoonist Frits Smit zijn kijk op de actie voor de voedselbank en de bemanning van de Nikolai Kasatkin.

VELSEN - Velsenaren brachten zo’n 190 kerstpakketten voor Voedselbank Velsen naar de redactie van deze krant. De actie die voor de zesde keer werd gehouden werd daarmee een nog groter succes dan vorig jaar.

Door Mitzie Meijerhof - 29-12-2016, 14:27 (Update 29-12-2016, 14:27)

De opbrengst was genoeg om alle huishoudens die in Velsen afhankelijk zijn van de voedselbank tot twee keer toe te kunnen voorzien van een pakket. Een voor de kerstdagen en vlak voor de jaarwisseling nog een pakket.

Ook gingen er dit jaar dozen naar de twaalf bemanningsleden van het Russische schip Nikolai Kasatkin dat aan de ketting ligt in de haven van Velsen-Noord. ,,Dit is zo’n schrijnend verhaal, deze mensen mogen niet vergeten worden. We houden de situatie in de gaten en als er hulp nodig is gaan we weer langs. Op 7 en 8 januari is het voor de Russen kerst, als het schip er nog ligt gaan we kijken of we nog iets voor ze kunnen doen’’, aldus Stef van Sikkelerus woordvoerder van Voedselbank Velsen.

Ook de scholen uit Velsen hebben hun best gedaan. Tientallen vrolijk ingepakte pakketten werden gebracht. Ook werd er een bananendoos vol cadeautjes bezorgd voor kinderen van de voedselbank. In de doos presentjes die de leerlingen zelf graag hadden willen hebben. Ook werd de opbrengst van een kerstviering van 150,10 euro geschonken aan de voedselbank. Verschillende middelbare scholen in de gemeente zamelden pakketten in. De stichting haalde de lading met de bus op bij de scholen.

Na de kerstvakantie komt de krant terug op de inzet van de basisscholen van Velsen en zal bekend worden gemaakt wie een dagje Sneeuwspelen heeft gewonnen bij sneeuwpaleis SnowPlanet.