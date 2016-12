Scooterrijdster aangereden op rotonde in IJmuiden

Foto: Ko van Leeuwen Bekijk Fotoserie

IJMUIDEN - Een scooterrijdster is woensdagavond rond 18.00 uur gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Dokweg in IJmuiden. De scooter werd door een auto geschept op de rotonde waar de Dokweg, Havenkade en Haringkade samenkomen.

Het slachtoffer is met mogelijk beenletsel naar het ziekenhuis overgebracht.

Omstanders hebben tijdelijk het verkeer geregeld. Later nam de politie dit over in verband met technisch onderzoek. Ruim een uur na het ongeval kon de weg weer worden vrijgegeven.