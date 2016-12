Lezers met korting naar ’Wien bleibt Wien’

Foto Jeroen van Zijp Waan je in Wenen.

IJMUIDEN - De operette voorstelling ’Wien bleibt Wien’ staat sinds 17 december weer op de Nederlandse podia. Een voorstelling met louter hoogtepunten van de onbetwiste grootmeesters van de Weense operette.

Door Mitzie Meijerhof - 28-12-2016, 16:23 (Update 28-12-2016, 16:48)

Het Habsburgs Straussorkest brengt samen met internationale solisten Wenen naar Velsen. Een traditioneel nieuwjaarsconcert zoals in Wenen nu in de Stadsschouwburg Velsen in IJmuiden.

In het nieuwjaarsconcert ’Wien bleibt Wien’ staat het 33-mans Habsburgs Straussorkest onder leiding van Jeroen Weierink. Solisten zijn de Russische sopraan Natalia Kraevsky en de Nederlandse operetteprins Morschi Franz.

Het concert biedt hoogtepunten van de grootmeesters van de Weense operette. Uiteraard is Johann Strauss als keizer van de wals prominent aanwezig. ’Wiener Blut’, ’Die Fledermaus’ en ’Der Zigeunerbaron’ zullen in elk geval niet ontbreken. Andere klassiekers die het Habsburgs Straussorkest voor het publiek speelt zijn ’An der schönen blauen Donau’ en de ’Radetzkymars’.

De Nederlandse operettezanger Morschi Franz is geen onbekende in IJmond. In het jubileumjaar van de Stadsschouwburg Velsen was hij naast Gerrie van der Klei een van de sterren in de ode aan de bioscoopjaren van het theater. Morschi is zowel solist als koorlid bij de Nationale Opera. Eerder dit seizoen vertolkte hij bij de Nationale Opera een rol in ’Pique Dame’.

Prachtige belichting en beelden uit operettestad Wenen begeleiden het programma. Met de vorige edities heeft Wien bleibt Wien bewezen dat operette niet tot het verleden behoort, maar dankzij een aanstekelijke manier van musiceren de sprong naar deze tijd gemaakt heeft.

De muzikale leiding is in handen van maestro Jeroen Weierink.

Lezers mogen voor € 29.50 in plaats van € 36,- een kaartje kopen voor de operette voorstelling ’Wien Bleibt Wien’ op donderdag 5 januari. In Stadsschouwburg Velsen, aanvang 20.15 uur. uur. Reserveren via: www.stadsschouwburgvelsen.nl o.v.v. promotiecode HMC.